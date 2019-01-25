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В Улан-Удэ сообщили об ухудшении качества воздуха

В Улан-Удэ сообщили об ухудшении качества воздуха
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице

С 24 января по 11 часов утра 26 января в Улан-Удэ наблюдается ухудшение качества атмосферного воздуха, связанное с метеорологическими условиями, неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.

- Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, - поясняет пресс-служба.

Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере возникают из-за штиля, слабого ветра, тумана или инверсии, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Это краткосрочное явление.

Горожанам рекомендуется ограничить пребывание на улице, проводить проветривание помещений только кондиционерами и по возможности выехать в загородную зону. 
воздух
 
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