Горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице
С 24 января по 11 часов утра 26 января в Улан-Удэ наблюдается ухудшение качества атмосферного воздуха, связанное с метеорологическими условиями, неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, контролю и надзору в сфере природопользования.
- Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, - поясняет пресс-служба.
Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере возникают из-за штиля, слабого ветра, тумана или инверсии, способствующих накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Это краткосрочное явление.
Горожанам рекомендуется ограничить пребывание на улице, проводить проветривание помещений только кондиционерами и по возможности выехать в загородную зону.
В Улан-Удэ сообщили об ухудшении качества воздуха
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В городе отменили спортивные соревнования, школу вожатых, интеллектуальную игру и киновечер
Почти половина студентов получали высшее образование
Команда поедет представлять округ уже на первенстве России
Горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице
Это данные за 2018 год
Кто не успел увидеть полотна бурятского художника, сможет ещё сходить на экспозицию до 27 января включительно
Школьники познакомились с фольклором и народным творчеством бурятского народа
Акция пройдёт в двух музеях столицы Бурятии
Фотографии на конкурс принимаются до 25 февраля включительно
Акция проходит сегодня
Борица из Бурятии снялась с гран-при «Иван Ярыгин». ВИДЕО
Исполнительницы представили программу из произведений классиков
На воплощение проекта «Амаралга» выделено 1,4 млн рублей
По данным Бурятского гидрометцентра сегодня морозная погода
Общество, 24.01.2019
Марафон спектаклей пройдёт во всех округах