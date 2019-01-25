Бурятскому омбудсмену поступило 392 обращения от осуждённых

Это данные за 2018 год



Накануне, 24 января, в Улан-Удэ состоялось заседание коллегии управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Бурятии. На нём были обсуждены итоги работы пенитенциарной системы республики за прошлый год и определены задачи на этот.



- В заседании принял участие первый заместитель прокурора республики Александр Муравьёв, который в своём выступлении отметил, что основной задачей прокуроров в сфере надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний является своевременное предупреждение, выявление и пресечение нарушений законов в исправительных учреждениях, обеспечение прав осуждённых на всех этапах отбывания наказания. Он дал оценку законности деятельности УФСИН России по республике и его подразделений в прошедшем году, - сообщили в прокуратуре региона.



На заседании выступила и уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.



Выяснилось, что всего в адрес омбудсмена от обвиняемых, подозреваемых и осуждённых поступило 392 обращения, что больше показателя 2017 года на 11 %.



Отмечено увеличение количества обращений по социальным вопросам. Это начисление и выплата пенсий, социальных пособий, подтверждение трудового стажа, предоставление жилья, оформление регистрации по месту жительства и многое другое.



- На заседании коллегии обсуждены результаты устранения нарушений и восстановления нарушенных прав граждан, а также положительные моменты в организации взаимодействия, - отметили в пресс-службе омбудсмена.

