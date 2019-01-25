В Улан-Удэ подходит к концу выставка Лубсана Доржиева

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Кто не успел увидеть полотна бурятского художника, сможет ещё сходить на экспозицию до 27 января включительно



До завершения персональной выставки живописца и графика Лубсана Доржиева в Художественном музее имени Сампилова осталось несколько дней. Экспозиция будет представлена до 27 января включительно.



- Полотна старобурятской живописи – это неповторимые произведения искусства. Лубсан Доржиев внёс неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства Бурятии, в сохранение и развитие старобурятской живописи и бурятской орнаментики. Экспозицию составляют произведения художника разных лет из фондов Республиканского центра народного творчества и Национального музея Бурятии, - сообщили в пресс-службе учреждения.



Лубсан Доржиев - самобытный и талантливый художник, ярчайший представитель «буряад зураг» (старобурятской живописи).



На протяжении нескольких десятилетий – с начала 1960-х до середины 1990-х годов, он вёл кропотливую работу по сбору и фиксации образцов бурятской орнаментики. Художник запечатлел на бумаге росписи интерьеров дацанов, изделий из серебра и традиционной мебели. Всего им сделано более 150 композиций. В это же время он создал и свои первые картины в стиле «буряад зураг».

