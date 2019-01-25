Кто не успел увидеть полотна бурятского художника, сможет ещё сходить на экспозицию до 27 января включительно
До завершения персональной выставки живописца и графика Лубсана Доржиева в Художественном музее имени Сампилова осталось несколько дней. Экспозиция будет представлена до 27 января включительно.
- Полотна старобурятской живописи – это неповторимые произведения искусства. Лубсан Доржиев внёс неоценимый вклад в развитие изобразительного искусства Бурятии, в сохранение и развитие старобурятской живописи и бурятской орнаментики. Экспозицию составляют произведения художника разных лет из фондов Республиканского центра народного творчества и Национального музея Бурятии, - сообщили в пресс-службе учреждения.
Лубсан Доржиев - самобытный и талантливый художник, ярчайший представитель «буряад зураг» (старобурятской живописи).
На протяжении нескольких десятилетий – с начала 1960-х до середины 1990-х годов, он вёл кропотливую работу по сбору и фиксации образцов бурятской орнаментики. Художник запечатлел на бумаге росписи интерьеров дацанов, изделий из серебра и традиционной мебели. Всего им сделано более 150 композиций. В это же время он создал и свои первые картины в стиле «буряад зураг».
В Улан-Удэ подходит к концу выставка Лубсана Доржиева
Общество, Фото:
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