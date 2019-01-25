В Кяхтинском музее Бурятии прошли образовательные уроки

Школьники познакомились с фольклором и народным творчеством бурятского народа



В Кяхтинском краеведческом музее имени Обручева под руководством научных сотрудников прошли музейно-образовательные уроки, посвящённые традициям и обычаям бурятского народа.



Учащиеся младших классов в игровой форме познакомились с культурой бурят. Дети узнали о том, что быт бурят основывался на скотоводстве и земледелии, а в ремесленном деле использовался металл.



Вместе с театральной студией «Хорошее настроение» школьники познакомились с фольклором и народным творчеством. Весёлый и проворный Будамшуу научил ребят игре «шагай наадан» и станцевал с ними ёхор, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

