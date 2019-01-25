Улан-удэнки с именем Татьяна могут посетить выставки бесплатно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Акция пройдёт в двух музеях столицы Бурятии



25 января всех представительниц прекрасного пола с именем Татьяна и студентов приглашают бесплатно посетить выставки «Русское искусство конца 18 – начала 20 вв.» в Художественном музее имени Сампилова и «Хронограф Бурятии» в музее истории Бурятии имени Хангалова.



- День студентов в нашей стране традиционно отмечается 25 января, хотя международный День студенчества празднуется 17 ноября. А вот название «Татьянин день» праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. Так как 25 января часто приходятся на конец сессии, студенты до сих пор зажигают свечи и молятся святой Татьяне о помощи в учёбе и просвещении, - отмечают организаторы в соцсети.



Они добавляют, что без примет не обходится ни один Татьянин день. Большинство из них посвящено успехам в учёбе. Например, по одной их этих примет, нужно высунуться в открытое окно или выйти на балкон с зачёткой, помахать ей в воздухе и покричать «Халява, приди!». Прохожим в ответ положено кричать «Уже в пути» - получить такой ответ считается самой точной гарантией отлично сданной сессии.