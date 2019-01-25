Фотографии на конкурс принимаются до 25 февраля включительно
Начался приём работ на фотоконкурс «Ледяная сказка Байкала-2019».
Принять участие в конкурсе может любой желающий вне зависимости от возраста и места жительства. Для этого нужно сделать цветную фотографию себя, друзей, родственников на фоне зимнего Байкала сезона зима 2018/2019, выложить у себя на странице в «Инстаграм» или «ВКонтакте» с указанием геолокации и хэштега #ледянаясказкабайкала. От одного участника принимается одна фотография. Ещё одно условие – конкурсант должен быть подписан на профили «Байкальский дед Мороз» и «Детская Библиотека Слюдянка» в социальных сетях «Инстаграм» (@baikalgrandfatherfrost, @detskaya_biblioteka_sludyanka) и «ВКонтакте» (baikalmoroz, dslyudyanka).
С положением о конкурсе можно познакомиться по ссылке http://zimniada.ru/projects/ledyanaya-skazka-baykala/
Фотографии на конкурс принимаются до 25 февраля включительно. Имена победителей будут озвучены 2 марта на церемонии открытия II межрегионального фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» в Слюдянке, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Стартовал фотоконкурс «Ледяная сказка Байкала»
Общество, Фото:
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