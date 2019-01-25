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Стальвира Оршуш получила травму колена

Стальвира Оршуш получила травму колена
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства РБ, из архива
Борица из Бурятии снялась с гран-при «Иван Ярыгин»

Бурятская сборная по вольной борьбе в эти дни участвует на международном рейтинговом турнире Гран-при «Иван Ярыгин», который проходит в Красноярске. На турнир поехали 7 спортсменов из Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», Арсалан Будажапов (74 кг) на турнире Миндиашвили получил допуск к международному турниру. На этом же соревновании допуск на турнир «Ивана Ярыгина» завоевала и Алёна Сангадиева (59 кг). Ещё 5 бурятских вольниц уже имели «билет» к турниру. Это Стальвира Оршуш (55 кг), Нина Менкенова (55 кг), Ульяна Тукуренова (62кг), Анна Щербакова (62 кг) и Мария Кузнецова (65 кг).

Вчера чемпионка Европы-2018 Стальвира Оршуш выступила на ковре соревнований, сообщает Федерация спортивной борьбы России. В стыковом поединке она одержала победу над Мариной Симонян и вышла в основную сетку соревнований. В следующей схватке против монголки Бат-Очир бурятская спортсменка повредила колено. Несмотря на травму Стальвира одержала волевую победу над соперницей. Но затем вынуждена была отказаться от дальнейшей борьбы.

- В борьбе колено хрустнуло и онемело. У меня никогда не было травм колена, поэтому не знаю насколько это серьёзно. Я могу ходить, но колено не разгибается, поэтому мы с тренером решили не рисковать и сняться с соревнований, - рассказала Стальвира Оршуш.

Отметим, что Мария Кузнецова и Алёна Сангадиева попали в основную сетку соревнований.

В Сети также появилось видео вдохновляющей победы Стальвиры Оршуш над монгольской вольницей. 



Как сообщал «Байкал-Daily», на чемпионате мира по женской борьбе, который прошёл в октябре 2018 года в Будапеште, Стальвира Оршуш осталась далеко от призовой тройки. Чемпионат мира провалила вся российская сборная, не завоевавшая ни одной медали.

Летом 2018 года Стальвира получила в Бурятии миллион рублей за победу на чемпионате Европы.
борьба
 
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