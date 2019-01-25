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Фортепианный дуэт выступил в Бурятской филармонии

Фортепианный дуэт выступил в Бурятской филармонии
Общество,  Фото:филармония
Исполнительницы представили программу из произведений классиков

24 января в Бурятской филармонии выступил лауреат международных конкурсов фортепианный дуэт ST-DUO, сообщили в пресс-службе учреждения. Софья Сахнова и Антонина Лузько представили концертную программу из сочинений композиторов-классиков: Моцарта, Брамса, Шнитке и Свиридова. 

Обе пианистки являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов в Италии, Болгарии, Германии и России. Софья Сахнова родила и выросла в Воронеже. А Антонина Лузько является уроженкой Улан-Удэ. Она закончила ДШИ №3 в классе Заслуженного работника культуры Елены Красиковой, затем поступила в колледж искусств имени Чайковского, а после в российскую академию музыки имени Гнесиных.

В 2016 году во время обучения в классе народного артиста России Ю. Розума и сложился их дуэт:

«Мы познакомились, подружились. И тут возникла идея у нашего общего знакомого – сыграть на двух роялях. Мы подумали: «почему нет, надо попробовать». Первым нашим произведением стала сюита из оперы Гершвина «Порги и Бесс». Мы нашли ноты и переделали их. И в итоге получилась концертная сюита для двух роялей и джазового оркестра, которую мы с успехом исполнили в Москве. Все начиналось с того что мы хотели сыграть на двух роялях, а закончилось тем что нашли произведение сделали из него что-то новое, уникальное от чего все были под большим впечатлением и в восторге», говорят девушки.

Рассказывая о программе концерта пианистки отмечают, что она для них не нова:

«Программу «возили» на конкурс в Италию, часть недавно играли в Смоленской филармонии, а также на сцене Российской академии музыки, в салоне Kawai, то есть программа обыгранная, свободная. Почему мы взяли эти произведения? Решили показать себя с разных сторон. 

Первое отделение строгое и классическое. Это соната Моцарта в трёх частях, соната Брамса – одно из самых известных и чудесных его произведений. Нужно отметить, что обе сонаты написаны специально для двух инструментов. А второе отделение абсолютно контрастное. Это «Время первых» Свиридов и «Ревизская сказка» саркастического Шнитке с его яркими персонажами». 

После концерта в Бурятской филармонии Софью Сахнову и Антонину Лузько ждёт ещё одно выступление в Улан-Удэ – на концерте, посвящённом 55-летию ДШИ №3, которую закончила одна из участниц дуэта. 

«География наших концертов расширяется. Скоро мы поедем в Петербург, также у нас есть приглашение сыграть в Дюссельдорфе. Творческие планы – давать концерты ездить по конкурсам и придумывать что-то новое. Мы сейчас как раз начали готовить новую программу. Она будет состоять из русской классики, преимущественно произведения малоиграные. Надеемся, удастся презентовать это на вашей сцене», заключили пианистки.
музыканты
 
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