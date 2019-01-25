По данным Бурятского гидрометцентра сегодня морозная погода
25 января по республике без осадков. Ветер восточный 1-6, местами 8-13 м/с. Температура ночью 22-27, местами 32-37, по Прибайкалью 16-21, днём 9-14, местами 16-21, по Прибайкалью до 6 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-24, днём 10-12 мороза.
На дорогах города и республики местами снежные накаты и гололедица.
В Бурятии температура понижалась до -37
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