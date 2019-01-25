В Бурятии температура понижалась до -37

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным Бурятского гидрометцентра сегодня морозная погода



25 января по республике без осадков. Ветер восточный 1-6, местами 8-13 м/с. Температура ночью 22-27, местами 32-37, по Прибайкалью 16-21, днём 9-14, местами 16-21, по Прибайкалью до 6 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-24, днём 10-12 мороза.



На дорогах города и республики местами снежные накаты и гололедица.

