Врач-кардиолог ответит на вопросы забайкальцев о сердечно-сосудистых заболеваниях
25 января с 14:00 до 15:00 по телефону 8 (3022) 35-80-12 будет работать очередная горячая линия «Позвоните доктору».
Линия будет посвящена теме ишемической болезни сердца, её диагностике, профилактике и лечению, а также факторам риска и осложнениям.
На вопросы граждан ответит врач-кардиолог краевой клинической больницы Марина Ломоносова, сообщили в пресс-службе мэрии Читы.
Горячая линия «Позвоните доктору» будет работать в Забайкалье
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