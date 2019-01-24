Горячая линия «Позвоните доктору» будет работать в Забайкалье

Врач-кардиолог ответит на вопросы забайкальцев о сердечно-сосудистых заболеваниях



25 января с 14:00 до 15:00 по телефону 8 (3022) 35-80-12 будет работать очередная горячая линия «Позвоните доктору».



Линия будет посвящена теме ишемической болезни сердца, её диагностике, профилактике и лечению, а также факторам риска и осложнениям.



На вопросы граждан ответит врач-кардиолог краевой клинической больницы Марина Ломоносова, сообщили в пресс-службе мэрии Читы.

