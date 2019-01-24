В Иркутске проходит зимний театральный марафон

Марафон спектаклей пройдёт во всех округах
В детских театрах Иркутска проходит зимний театральный марафон, посвящённый Году театра в России. Об этом сообщили в управлении культуры администрации города. Основная цель проведения марафона – приобщение к искусству театра подрастающего поколения.
Премьерные спектакли уже прошли в театре лицея ИГУ «Под знаком Водолея». В Иркутском городском театре народной драмы актёры школы Михаила Корнева представили детскую версию постановки «Илья Муромец».
Марафон спектаклей пройдёт во всех округах, в нём примут участие воспитанники образцового детского театра «Любимовка», творческих коллективов «Вдохновение», «Арлекин», «Бусинки», «Откровение» и «Золотая птица». Кроме того, весной состоится городской фестиваль детских и юношеских театров «Иркутск. Театр + Апрель».
Марафон спектаклей пройдёт во всех округах
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