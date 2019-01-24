В Улан-Удэ 5 февраля пройдут концерты, мастер-классы и дегустация

В Бурятии празднование Белого месяца продлится до 5 марта
В Бурятии 5 февраля – это наступление Нового года по буддийским традициям. Сагаалган празднуется в первое весеннее новолуние по лунному календарю и считается одним из самых популярных праздников в республике.
Ежегодно празднование Сагаалгана – это большое событие, которое объединяет всех жителей республики. В ФСК 5 февраля в честь празднования Белого месяца пройдёт торжественное собрание общественности, а также праздничный концерт с участием артистов. В официальной части праздника примут участие первые лица республики: Пандито Хамбо лама – глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев, глава Бурятии Алексей Цыденов, председатель Народного Хурала Владимир Павлов и другие. Затем состоится церемония награждения государственными премиями Бурятии. Дополнит официальную часть выступление Центрального военного оркестра министерства обороны России и солисты Бурятского театра оперы и балета.
Одновременно в фойе ФСК пройдут мастер-классы, викторины и дегустация бурятской кухни.
На праздничном концерте «Шэнын нэгэнэй үдэр уулзая» («Встретимся в первый день Нового года») зрителей ждут приятные сюрпризы и любимые всеми песни на бурятском языке, танцы и дефиле зимнего бурятского национального костюма.
Впервые в Улан-Удэ, в первый день празднования Сагаалгана, на площади Советов пройдёт масштабный ритуал «Золголго». Символичное действо отразит связь поколений и преемственность традиций. Молодые люди вручат хадаки самым старшим и уважаемым членам семьи, а самым маленьким подарят сладкие подарки. В ритуале примут участие все желающие, а также творческие коллективы и исполнители.
В республике празднование Сагаалгана продлится целый месяц. Театры, концертные залы, музеи будут задействованы в этом большом событии. Так, театр «Байкал» подготовил 5,6,7 февраля концертную программу «Сагаалганай уулзалга» или «Встреча Белого месяца».
Театр сохранил и восстановил в своём репертуаре уникальные постановки: песни, мелодии, отражающие богатый духовный мир народов, живущих в республике.
В театре оперы и балета 6 и 7 февраля состоится концерт ведущего творческого коллектива Военно-оркестровой службы ВС РФ - Центрального военного оркестра министерства обороны РФ. Концертная программа «Сагаан hарын дуун» состоится 16 февраля в театре оперы и балета. В дни празднования Нового года по лунному календарю прозвучат любимые народные песни и произведения бурятских композиторов, сообщает пресс-служба минкультуры региона.
В Улан-Удэ 5 февраля пройдут концерты, мастер-классы и дегустация
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