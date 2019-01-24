В Бурятии прошли соревнования по стрельбе из лука

С 17 по 20 января в Улан-Удэ состоялись всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти профессора Бориса Санданова. Об этом сообщила пресс-служба минспорта Бурятии. В мероприятии приняли участие 300 лучников из 4 регионов страны. Приехали представители Московской области, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и представители районов Бурятии.
Основные призовые места заняли спортсмены из Бурятии.
Результаты соревнований таковы:
Мужчины (классический лук):
1 место - Иннокентий Бакшаханов;
2 место - Василий Ринчино;
3 место - Руслан Серебряков.
Женщины (классический лук):
1 место - Виктория Будаева;
2 место - Татьяна Бадмажапова;
3 место - Анна Балсукова.
Мужчины (блочный лук):
1 место - Виктор Калашников;
2 место - Чингис Ринчино;
3 место - Баир Шигаев.
Женщины (блочный лук):
1 место - Дарья Догарь;
2 место Лхама Жабон;
3 место Татьяна Андриевская.
Командные соревнования:
Мужчины (классический лук):
1 место - РСШОР;
2 место - СШОР №10;
3 место – КСК.
Женщины (классический лук):
1 место - ФСК;
2 место - РСШОР;
3 место - СШОР №10.
Мужчины (блочный лук):
1 место - СШОР №9;
2 место СШ №15 «Динамо»;
3 место - «Мэргэн»
Женщины (блочный лук):
1 место – «Стрела»;
2 место - СШ №15;
3 место – «Динамо»
2 место - Василий Ринчино;
3 место - Руслан Серебряков.
Женщины (классический лук):
1 место - Виктория Будаева;
2 место - Татьяна Бадмажапова;
3 место - Анна Балсукова.
Мужчины (блочный лук):
1 место - Виктор Калашников;
2 место - Чингис Ринчино;
3 место - Баир Шигаев.
Женщины (блочный лук):
1 место - Дарья Догарь;
2 место Лхама Жабон;
3 место Татьяна Андриевская.
Командные соревнования:
Мужчины (классический лук):
1 место - РСШОР;
2 место - СШОР №10;
3 место – КСК.
Женщины (классический лук):
1 место - ФСК;
2 место - РСШОР;
3 место - СШОР №10.
Мужчины (блочный лук):
1 место - СШОР №9;
2 место СШ №15 «Динамо»;
3 место - «Мэргэн»
Женщины (блочный лук):
1 место – «Стрела»;
2 место - СШ №15;
3 место – «Динамо»