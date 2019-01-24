В Бурятии прошли соревнования по стрельбе из лука

Результаты соревнований таковы:

1 место - Иннокентий Бакшаханов;

2 место - Василий Ринчино;

3 место - Руслан Серебряков.



Женщины (классический лук):

1 место - Виктория Будаева;

2 место - Татьяна Бадмажапова;

3 место - Анна Балсукова.



Мужчины (блочный лук):

1 место - Виктор Калашников;

2 место - Чингис Ринчино;

3 место - Баир Шигаев.



Женщины (блочный лук):

1 место - Дарья Догарь;

2 место Лхама Жабон;

3 место Татьяна Андриевская.



Командные соревнования:



Мужчины (классический лук):

1 место - РСШОР;

2 место - СШОР №10;

3 место – КСК.



Женщины (классический лук):

1 место - ФСК;

2 место - РСШОР;

3 место - СШОР №10.



Мужчины (блочный лук):

1 место - СШОР №9;

2 место СШ №15 «Динамо»;

3 место - «Мэргэн»



Женщины (блочный лук):

1 место – «Стрела»;

2 место - СШ №15;

3 место – «Динамо»



С 17 по 20 января в Улан-Удэ состоялись всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти профессора Бориса Санданова. Об этом сообщила пресс-служба минспорта Бурятии. В мероприятии приняли участие 300 лучников из 4 регионов страны. Приехали представители Московской области, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и представители районов Бурятии.Основные призовые места заняли спортсмены из Бурятии.