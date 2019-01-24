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В Бурятии прошли соревнования по стрельбе из лука

В Бурятии прошли соревнования по стрельбе из лука
Общество,  Фото:минспорта РБ
На состязание в Улан-Удэ приехали около 300 спортсменов

С 17 по 20 января в Улан-Удэ состоялись всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти профессора Бориса Санданова. Об этом сообщила пресс-служба минспорта Бурятии. В мероприятии приняли участие 300 лучников из 4 регионов страны. Приехали представители Московской области, Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и представители районов Бурятии.

Основные призовые места заняли спортсмены из Бурятии.

Результаты соревнований таковы:

Мужчины (классический лук):
1 место - Иннокентий Бакшаханов;
2 место - Василий Ринчино;
3 место - Руслан Серебряков.

Женщины (классический лук):
1 место - Виктория Будаева;
2 место - Татьяна Бадмажапова;
3 место - Анна Балсукова.

Мужчины (блочный лук):
1 место - Виктор Калашников;
2 место - Чингис Ринчино;
3 место - Баир Шигаев.

Женщины (блочный лук):
1 место - Дарья Догарь;
2 место Лхама Жабон;
3 место Татьяна Андриевская.

Командные соревнования:

Мужчины (классический лук):
1 место - РСШОР;
2 место - СШОР №10;
3 место – КСК.

Женщины (классический лук):
1 место - ФСК;
2 место - РСШОР;
3 место - СШОР №10.

Мужчины (блочный лук):
1 место - СШОР №9;
2 место СШ №15 «Динамо»;
3 место - «Мэргэн»

Женщины (блочный лук):
1 место – «Стрела»;
2 место - СШ №15;
3 место – «Динамо»
стрельба из лука
 
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