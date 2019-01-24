Малышка Василиса стала четвёртым ребёнком многодетной пары
В Селенгинском районе Бурятии 10 января в семье Сороковиковых Евгения и Светланы родилась дочь Василиса. По счастливому стечению, 10 января день рождения отмечают и сами родители. Теперь в семье будут отмечать три дня рождения в один день.
- Супруг подшучивал, что дочь возможно родится тоже 10 января. Так и случилось. В этот день мы принимали огромное количество поздравлений, - делится счастливая мама.
Дочь Василиса четвёртый ребёнок в семье Сороковиковых.
23 января родители приехали в Селенгинский районный отдел Управления для регистрации рождения. Старший инспектор Екатерина Доржиева в торжественной обстановке поздравила их и вручила свидетельство о рождении, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
В семье в Бурятии у родителей и дочери дни рождения в один день
Общество, Фото:
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