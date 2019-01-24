На трассе в Бурятии поймали торговцев байкальским омулем

Нарушители привлечены к административной ответственности



22 января государственным ветеринарным инспектором по Кабанскому району Бурятии совместно с госинспектором управления Россельхознадзора проведён рейд по местам несанкционированной торговли байкальской рыбой на федеральной трассе Р258 «Байкал». Мероприятие проводилось в районе города Бабушкин, села Клюевка.



- В ходе проведения рейда выявлено 3 нарушения ветеринарного законодательства при реализации рыбы. Нарушители привлечены к административной ответственности, - сообщает пресс-служба управления ветеринарии по республике.



В ведомстве напоминают, что в связи с запретом добычи байкальского омуля и сига разрешается приобретение рыбы только при наличии ветеринарных сопроводительных документов у организаций, предприятий, общин коренных малочисленных народов Севера.

