Нарушители привлечены к административной ответственности
22 января государственным ветеринарным инспектором по Кабанскому району Бурятии совместно с госинспектором управления Россельхознадзора проведён рейд по местам несанкционированной торговли байкальской рыбой на федеральной трассе Р258 «Байкал». Мероприятие проводилось в районе города Бабушкин, села Клюевка.
- В ходе проведения рейда выявлено 3 нарушения ветеринарного законодательства при реализации рыбы. Нарушители привлечены к административной ответственности, - сообщает пресс-служба управления ветеринарии по республике.
В ведомстве напоминают, что в связи с запретом добычи байкальского омуля и сига разрешается приобретение рыбы только при наличии ветеринарных сопроводительных документов у организаций, предприятий, общин коренных малочисленных народов Севера.
На трассе в Бурятии поймали торговцев байкальским омулем
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