Юные каратисты Бурятии завоевали две бронзы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Соревнования по киокусинкай прошли в Иркутске



С 19 по 20 января во дворце спорта Иркутска состоялся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по киокусинкай. Два юных спортсмена из Бурятии показали хорошие результаты в одной из самых жёстких стилей карате.



Так уроженец Бурятии Кирилл Кулаков завоевал бронзовую медаль в дисциплине «кумитэ» (поединки) в возрастной категории 12-13 лет, в весе до 45 кг.



- Во время отборочных поединков Кирилл получил серьёзную травму, но показал бойцовский характер и вышел на татами, чтобы сразиться за 3 место, - прокомментировала пресс-служба минспорта Бурятии.



Ещё одна спортсменка из Бурятии Алина Гармаева также взяла «бронзу». Она выступала в дисциплине «кумитэ» среди девушек 14-15 лет в весовой категории до 55 кг.

