Соревнования по киокусинкай прошли в Иркутске
С 19 по 20 января во дворце спорта Иркутска состоялся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по киокусинкай. Два юных спортсмена из Бурятии показали хорошие результаты в одной из самых жёстких стилей карате.
Так уроженец Бурятии Кирилл Кулаков завоевал бронзовую медаль в дисциплине «кумитэ» (поединки) в возрастной категории 12-13 лет, в весе до 45 кг.
- Во время отборочных поединков Кирилл получил серьёзную травму, но показал бойцовский характер и вышел на татами, чтобы сразиться за 3 место, - прокомментировала пресс-служба минспорта Бурятии.
Ещё одна спортсменка из Бурятии Алина Гармаева также взяла «бронзу». Она выступала в дисциплине «кумитэ» среди девушек 14-15 лет в весовой категории до 55 кг.
Юные каратисты Бурятии завоевали две бронзы
Общество, Фото:
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