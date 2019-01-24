С начала января в Бурятии выявлено 502 кг небезопасной продукции

Орехи, сухофрукты и мука перевозились без фитосанитарных сертификатов
В международном автомобильном пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии специалистами Россельхознадзора проводится досмотр грузов, машин, багажа и ручной клади. Проверяется импорт и экспорт подкарантинных грузов, следующих на территорию Российской Федерации из Монголии и Китая и в обратном направлении.
С 7 по 23 января во время досмотров выявлены нарушения законодательства в области карантина растений: 502 килограмма продукции. Орехи, сухофрукты и мука перевозились без фитосанитарных сертификатов.
По данным фактам составлено 4 протокола об административном правонарушении. Продукция возвращена владельцам для оформления соответствующей документации, наложены штрафы.
С начала января специалистами рассмотрено 23 заявления на выдачу и переоформление фитосанитарных сертификатов, выдано – 64, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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