С начала января в Бурятии выявлено 502 кг небезопасной продукции





По данным фактам составлено 4 протокола об административном правонарушении. Продукция возвращена владельцам для оформления соответствующей документации, наложены штрафы.





В международном автомобильном пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии специалистами Россельхознадзора проводится досмотр грузов, машин, багажа и ручной клади. Проверяется импорт и экспорт подкарантинных грузов, следующих на территорию Российской Федерации из Монголии и Китая и в обратном направлении.С 7 по 23 января во время досмотров выявлены нарушения законодательства в области карантина растений: 502 килограмма продукции. Орехи, сухофрукты и мука перевозились без фитосанитарных сертификатов.С начала января специалистами рассмотрено 23 заявления на выдачу и переоформление фитосанитарных сертификатов, выдано – 64, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.