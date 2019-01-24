Школьники Бурятии участвуют в региональном этапе олимпиады по биологии

Сегодня завершается второй день мероприятия



22 и 24 января в Бурятской государственной сельхозакадемии состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады по биологии.



Региональный этап проходил в два тура: теоретический - 22 января, практический - 24 января. Теоретический тур олимпиады в основном был представлен тестовыми заданиями. Задания выполнялись в девятых, десятых и одиннадцатых классах.



- В этом году задания сложнее, чем в предыдущем, тем не менее участники олимпиады с ними справились. Сегодня проходит второй тур – практический, где девятиклассники будут работать с определителями растений, с беспозвоночными животными и с различными препаратами. В десятом классе ученики будут выполнять задания по анатомии растений, по зоологии позвоночных и по анатомии человека. В одиннадцатом классе будут задания по анатомии растений, по биохимии и генетике. Это очень сложные задания, но ребята подготовлены. Хотя бывают и дети, которые не знают, что делать на практической части. При подведении итогов баллы за теорию и практику суммируются, - рассказала Эржена Имескенова, заведующий кафедрой экологии и ландшафтного дизайна БГСХА, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук.



Региональный этап проводится в Бурятии с 11 января по 25 февраля по 24 предметам школьной программы. Результаты будут опубликованы на сайте министерства образования Бурятии, сообщили в пресс-службе.

