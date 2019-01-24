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В бурятском музее научат составлять родословное древо

В бурятском музее научат составлять родословное древо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В музее истории Бурятии пройдёт серия мероприятий «Живая история. Сагаалган - 2019»

В преддверии Сагаалгана в музее истории Бурятии 30 января пройдёт серия мероприятий «Живая история. Сагаалган-2019».

- Научный сотрудник Центра восточных рукописей и ксилографов БНЦ СО РАН научит составлять древо своей родословной. Мастер по художественной каллиграфии, доктор искусствоведения, художник, основатель академии художественной каллиграфии «Титим Арт» в Монголии — Эрдэнэхуягийн Ариунболд - проведёт мастер-класс по старомонгольской каллиграфии, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

Посетители побывают в традиционном бурятском жилище – юрте, узнают о традициях и обычаях празднования Сагаалгана, познакомятся с основными персонажами праздника — Балдан Лхамо и Сагаан Убгэном. А также поиграют в традиционные игры бурятского народа и поучаствуют в обрядовых гаданиях, узнают, что сулит им год Желтой Земляной Свиньи.

Художники Бурятии нарисуют портреты и шаржи, а также здесь будет проведён фотосет по мотивам картины Цыренжапа Сампилова «Свадьба хоринских бурят», снят первый музейный влог. 
Сагаалган
 
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