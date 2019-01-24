Жители Бурятии сфотографировались с Джеки Чаном

Они посетили презентацию новой книги известного актёра в Нью-Йорке



Вчера на личной странице в Instagram уроженка Бурятии Светлана Доржиева выложила фото со знаменитым актёром Джеки Чаном. Фото моментально разлетелось в соцсети и вызвало интерес публики.



Многие не сразу поверили своим глазам. «Это реально он?!! Класс!!!», «Как классно, мегакрутые фотки», «С детства его люблю», откликнулись пользователи.



На презентацию новой книги звезды «Never grow up» в Нью-Йорке Светлана пошла со своим сыном Аюром. Именно там им удалось на память сфотографироваться с любимым актёром и кумиром тысяч людей.



- Легенда. Лучше один раз увидеть. Эмоции через край, - подписала фото Светлана.



Звезда же в свою очередь выложил на своей странице в Instagram видео, где он фотографируется с поклонниками и подписывает им книги.



- Подписываю книги для моих милых поклонников. Большое спасибо за поддержку, и что пришли в такой холод. Люблю вас всех! – написал на своей личной странице Джеки Чан.

