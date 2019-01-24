24 Января

23 Января

Популярное

Жители Бурятии сфотографировались с Джеки Чаном

Жители Бурятии сфотографировались с Джеки Чаном
Общество, 
Они посетили презентацию новой книги известного актёра в Нью-Йорке

Вчера на личной странице в Instagram уроженка Бурятии Светлана Доржиева выложила фото со знаменитым актёром Джеки Чаном. Фото моментально разлетелось в соцсети и вызвало интерес публики.

Многие не сразу поверили своим глазам. «Это реально он?!! Класс!!!», «Как классно, мегакрутые фотки», «С детства его люблю», откликнулись пользователи.

На презентацию новой книги звезды «Never grow up» в Нью-Йорке Светлана пошла со своим сыном Аюром. Именно там им удалось на память сфотографироваться с любимым актёром и кумиром тысяч людей.

- Легенда. Лучше один раз увидеть. Эмоции через край, - подписала фото Светлана.

Звезда же в свою очередь выложил на своей странице в Instagram видео, где он фотографируется с поклонниками и подписывает им книги.

- Подписываю книги для моих милых поклонников. Большое спасибо за поддержку, и что пришли в такой холод. Люблю вас всех! – написал на своей личной странице Джеки Чан. 
звезды эстрады телевидение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии сфотографировались с Джеки Чаном
Жители Бурятии сфотографировались с Джеки Чаном
Общество, 24.01.2019
Они посетили презентацию новой книги известного актёра в Нью-Йорке
Раненый лебедь из Бурятии идёт на поправку
Раненый лебедь из Бурятии идёт на поправку
Общество, 24.01.2019
За птицей ухаживают в Иркутской зоогалерее
Баир Дышенов возглавил Союз кинематографистов Бурятии
Баир Дышенов возглавил Союз кинематографистов Бурятии
Общество, 24.01.2019
Решение было принято на пленуме Союза кинематографистов Российской Федерации
Бурятию ждёт холодный и малоснежный февраль
Бурятию ждёт холодный и малоснежный февраль
Общество, 24.01.2019
Стал известен прогноз погоды на последний зимний месяц
Улан-удэнка помогла льву Гоше из Иркутска
Улан-удэнка помогла льву Гоше из Иркутска
Общество, 24.01.2019
Она привезла ему пакет лекарств. ФОТО, ВИДЕО
Выставка бурятских художников пройдёт в Иркутске
Выставка бурятских художников пройдёт в Иркутске
Общество, 24.01.2019
Творчество художников основывается на национальных бурятских традициях, древних легендах, сказках и обычаях
В Бурятии пройдёт конкурс «Отечества достойные сыны»
В Бурятии пройдёт конкурс «Отечества достойные сыны»
Общество, 24.01.2019
Победители будут награждены дипломами и ценными подарками
В Иркутске состоится показ спектакля «Зэгэтэ-аба»
В Иркутске состоится показ спектакля «Зэгэтэ-аба»
Общество, 24.01.2019
В основу спектакля легли научные труды, связанные с коллективной облавной охотой бурят Прибайкалья, бытовавшей в средневековье
Улан-удэнец разнёс фильм «Т-34», бьющий рекорды российского проката
Улан-удэнец разнёс фильм «Т-34», бьющий рекорды российского проката
Общество, 24.01.2019
Горожанин нашёл множество неточностей и назвал кинокартину цирком
В Бурятии появится центр по развитию бурятского языка
В Бурятии появится центр по развитию бурятского языка
Общество, 24.01.2019
Распоряжение об этом подписал Алексей Цыденов
Стали известны даты чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Стали известны даты чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ
Общество, 24.01.2019
Даты проведения были утверждены на этой неделе

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^