Баир Дышенов возглавил Союз кинематографистов Бурятии



Режиссёр Баир Дышенов стал руководителем представительства Союза кинематографистов России в Бурятии. Такое решение было принято в Москве на пленуме правления общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе минкультуры республики.



На следующей неделе, 28 января, региональное представительство проведёт пресс-конференцию. В ней примут участие заместитель министра культуры республики Николай Емонаков, представители студий «Байкалкино», «Истоки», «Yндэр», «БурятКино». Кинодеятели расскажут о предстоящих премьерах, съёмках фильмов, планах работы подразделения.





Справка:



Баир Дышенов – режиссёр, сценарист, монтажёр и продюсер. Основатель одной из первых бурятских национальных киностудий - «Гэсэр». Позже её переименовали в «БурятКино». Принимал участие в съёмках фильмов «Улыбка Будды», «Отхончик. Первая любовь», «Степные игры», «Наказ матери», «Шарнохой – жёлтый пёс».

