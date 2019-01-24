Бурятию ждёт холодный и малоснежный февраль



По южным и юго-западным районам средняя месячная температура воздуха ожидается от минус 19 до -23 градусов. Этот показатель около и на один градус ниже средних многолетних значений. Снега выпадет совсем немного - до 2 мм, это меньше среднего показателя.



Холоднее всего будет по северным районам республики, там столбик термометра опустится до -26 градусов. Месячное количество осадков составит 1-7 мм, что около, местами меньше среднего многолетнего количества.



По южной и средней части Байкала будет прохладнее обычного, там средняя температура воздуха ожидается -17,-22°. Снега выпадет мало - до 10 мм.



Теплее обычного будет по северной части Байкала – там средняя месячная температура воздуха ожидается около -20°. Месячное количество осадков составит около 14 мм.



Прогноз ЧС



На акваториях республики сохранится вероятность происшествий, чрезвычайных ситуаций, обусловленных несоблюдением правил поведения на воде, провалом людей и техники под лёд.



На территории республики вероятность землетрясений с магнитудой меньше 4,5 баллов находится на фоновом уровне. Сейсмические события наиболее вероятны в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Муйском, Тункинском, Окинском районах.



Массовых инфекционных заболеваний среди домашних животных и птиц на территории республики не прогнозируется.



Возможен завоз (занос) возбудителей инфекционных заболеваний среди животных с территории Монголии в приграничные районы республики (Кяхтинский, Окинский, Тункинский, Джидинский, Закаменский).





Обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных ситуациях и об их последствиях необходимо немедленно информировать старшего оперативной дежурной смены Главного управления МЧС России по Республике Бурятия по тел: (301-2) 21-40-42; факс: (301-2) 21-10-33 и оперативного дежурного Государственного учреждения РБ по ГО, ЧС и ОПБ (301-2) 43-42-88.



Бурятский гидрометцентр и МЧС республики представили прогноз погоды и возможных чрезвычайных ситуаций на февраль 2019 года.