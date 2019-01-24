Улан-удэнка помогла льву Гоше из Иркутска

Как сообщал «Байкал-Daily», старый лев из Иркутской зоогалереи нуждался в лекарствах. Большая кошка страдает от панкреатита. В день Гоша съедает 15 таблеток для пищеварения. Льву уже начали приносить лекарства иркутяне.
Улан-удэнка Динара Ильина тоже не осталась равнодушной к истории бедного льва. На днях Динара вместе с коллегой из Иркутска привезла целый пакет лекарств для Гоши.
- Я приехала в командировку в Иркутск из Улан-Удэ по работе, увидела вашу новость и решила помочь. Лев чувствует себя отлично, с ним так же живёт в клетке львица. Гоша рычал на нас и защищал свою подругу, - рассказала «Байкал-Daily» Динара.
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