Улан-удэнка помогла льву Гоше из Иркутска



















- Я приехала в командировку в Иркутск из Улан-Удэ по работе, увидела вашу новость и решила помочь. Лев чувствует себя отлично, с ним так же живёт в клетке львица. Гоша рычал на нас и защищал свою подругу, - рассказала «Байкал-Daily» Динара.







