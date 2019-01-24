В Бурятии пройдёт конкурс «Отечества достойные сыны»

Победители будут награждены дипломами и ценными подарками



Республиканский конкурс музыкально-литературных композиций «Отечества достойные сыны» состоится 9 февраля в КДЦ «Кристалл» Улан-Удэ. Он проводится с целью формирования социально-значимых патриотических ценностей, выявления и поддержки творчески одарённых детей и молодёжи.



Мероприятие посвящено 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 27-й годовщине турнира по мини-футболу памяти воинов-афганцев.



В конкурсе могут принять участие обучающиеся средних школ, гимназий, лицеев, кадетских классов и школ, а также студенты ссузов республики. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками.



Заявку для участия необходимо подать до 30 января на электронную почту seu03@yandex.ru, тема письма указать «Конкурс -2019», сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

