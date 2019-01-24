В основу спектакля легли научные труды, связанные с коллективной облавной охотой бурят Прибайкалья, бытовавшей в средневековье
24 февраля в музыкальном театре имени Загурского пройдёт традиционный праздничный концерт «В сиянии Белого месяца». В этом году концерт знаменателен премьерным показом иркутского спектакля «Зэгэтэ-аба».
- В основу спектакля легли научные труды, связанные с коллективной облавной охотой бурят Прибайкалья, бытовавшей в средневековье. Это время многолюдных общинных охот, культовых празднеств в честь Матери-природы. Тогда все дикие звери считались собственностью хозяина тайги Баян Хангая, - рассказывают в Центре культуры народов Прибайкалья.
Из глубины веков пришли древние сказания, предания и наскальные рисунки, зарождение песенного и танцевального искусства. Тогда круг Зэгэтэ аба послужил основой танца «ёхор», а ритуалы, состязания стали основой народного праздника «Эрын гурбан наадан».
Во втором отделении концерта на сцене музыкального театра выступит Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева. Артисты из республики провели успешные гастроли в Иркутской области. А в дни Сагаалгана покажут иркутянам праздничное представление «Гахай жэлэй найр наадан».
Для гостей и зрителей в холле музыкального театра будет открыта фотовыставка «Алтарганын алтан» (золото Алтарганы), где будут представлены лучшие моменты XIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2018».
В Иркутске состоится показ спектакля «Зэгэтэ-аба»
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