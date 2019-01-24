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Выставка «Письма великих ханов» откроется в Улан-Удэ

Выставка «Письма великих ханов» откроется в Улан-Удэ
Общество, 
Она будет проходить до 22 февраля

В музее истории Бурятии имени Хангалова с 25 января начнёт работу выставка «Их хаадын захидал» («Письма великих ханов») мастера по каллиграфии, доктора искусствоведения, преподавателя художественной каллиграфии, интерьер-дизайнера, художника Эрдэнэхуягийн Ариунболда.

Родился мастер 24 июля 1976 года в городе Баруун -Урт Сухбаторского аймака Монголии. Закончил 10 классов средней школы и поступил в Педагогический университет по специальности преподаватель дизайнерского искусства. После университета остался в учреждении работать преподавателем графического дизайна.

В 1999-2000 гг. работал в колледже Монген учителем дизайнерского искусства. Затем уехал работать и учиться в Японию, г. Нийгата. Вернувшись на родину, работал в Высшей научной школе искусств деканом, преподавал дизайнерское искусство в интерьере, экстерьере.

В 2015 году основал собственную академию художественной каллиграфии «Титим-Арт» в котором продолжает трудиться по сей день, развивая художественную каллиграфию по всей Монголии и за её пределами.

В октябре 2018 года был с первым визитом по приглашению РОО «Буряад Соёл» в Бурятии. В течение 10 дней он проводил обучающие курсы и мастер-классы в ЦВРК по художественной каллиграфии при РОО «Буряад Соёл» и в учебных заведениях города.

Выставка мастера продлится до 22 февраля, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.

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