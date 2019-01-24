Она будет проходить до 22 февраля
В музее истории Бурятии имени Хангалова с 25 января начнёт работу выставка «Их хаадын захидал» («Письма великих ханов») мастера по каллиграфии, доктора искусствоведения, преподавателя художественной каллиграфии, интерьер-дизайнера, художника Эрдэнэхуягийн Ариунболда.
Родился мастер 24 июля 1976 года в городе Баруун -Урт Сухбаторского аймака Монголии. Закончил 10 классов средней школы и поступил в Педагогический университет по специальности преподаватель дизайнерского искусства. После университета остался в учреждении работать преподавателем графического дизайна.
В 1999-2000 гг. работал в колледже Монген учителем дизайнерского искусства. Затем уехал работать и учиться в Японию, г. Нийгата. Вернувшись на родину, работал в Высшей научной школе искусств деканом, преподавал дизайнерское искусство в интерьере, экстерьере.
В 2015 году основал собственную академию художественной каллиграфии «Титим-Арт» в котором продолжает трудиться по сей день, развивая художественную каллиграфию по всей Монголии и за её пределами.
В октябре 2018 года был с первым визитом по приглашению РОО «Буряад Соёл» в Бурятии. В течение 10 дней он проводил обучающие курсы и мастер-классы в ЦВРК по художественной каллиграфии при РОО «Буряад Соёл» и в учебных заведениях города.
Выставка мастера продлится до 22 февраля, сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.
Выставка «Письма великих ханов» откроется в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она привезла ему пакет лекарств. ФОТО, ВИДЕО
Творчество художников основывается на национальных бурятских традициях, древних легендах, сказках и обычаях
Победители будут награждены дипломами и ценными подарками
В основу спектакля легли научные труды, связанные с коллективной облавной охотой бурят Прибайкалья, бытовавшей в средневековье
Она будет проходить до 22 февраля
Завершена работа над мировыми соглашениями
Горожанин нашёл множество неточностей и назвал кинокартину цирком
Распоряжение об этом подписал Алексей Цыденов
Заявки на конкурс продолжают поступать
Даты проведения были утверждены на этой неделе
Уроки будут проводиться в специальном музейном классе
Продукцию привезли из Узбекистана
На дороге Иркутск-Улан-Удэ-Чита был опасный для жизни остановочный пункт
Аферисты просят зачислять деньги на телефон
Под отключение попали 11 домов