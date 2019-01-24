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С отравившимися в «ШулэнДо» улан-удэнцами заключили 116 мировых соглашений

С отравившимися в «ШулэнДо» улан-удэнцами заключили 116 мировых соглашений
Общество, 
Завершена работа над мировыми соглашениями

Как сообщал «Байкал-Daily», владельца улан-удэнского кафе «ШулэнДо», в котором в январе прошлого года отравились 150 человек, оштрафовали на 40 тысяч.

- Обвиняемый вину признал полностью, компенсировал ущерб, причинённый потерпевшим, а также затраченные территориальным фондом обязательного медицинского страхования республики на лечение пострадавших, - отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Судом уголовное дело в отношении бизнесмена было прекращено. Ему был назначен штраф.

Центр медиации при ТПП Бурятии (Торгово-промышленная палата) завершил работу над мировыми соглашениями по случаю с массовым отравлением в кафе.

- Руководитель центра по медиации (досудебному урегулированию споров) при ТПП республики Светлана Тоневицкая завершила работу по ситуации с массовым отравление в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ. Результатом медиации стало заключение 116 мировых соглашений. Оказалось, что потерпевших было 150 человек, и к работе центра по вышеуказанному случаю добавилось ещё почти 30 мировых соглашений, - рассказали в пресс-службе палаты.

Также здесь отметили, что суд прекратил дело в отношении владельца кафе по п. 1 ст. 25 УПК РФ «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа».

Выяснилось, что это нововведение в Уголовно-процессуальном кодексе, и статья впервые применялась в Бурятии по такой категории дел. 
 
Справка:

Центр альтернативного урегулирования споров и медиации открылся при Торгово-промышленной палате Бурятии в октябре 2018 года. Медиация – это внесудебное урегулирование спора при содействии медиатора (посредника) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Сегодня в развитых странах мира медиация, наряду с арбитражем – один из самых распространённых способов урегулирования споров. До 70-80% конфликтов, переданных на медиацию, разрешаются без обращения в суды, а исполнимость решений, вынесенных по спору, в два раза выше, чем в суде.
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