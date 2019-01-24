С отравившимися в «ШулэнДо» улан-удэнцами заключили 116 мировых соглашений



Справка:



Центр альтернативного урегулирования споров и медиации открылся при Торгово-промышленной палате Бурятии в октябре 2018 года. Медиация – это внесудебное урегулирование спора при содействии медиатора (посредника) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Сегодня в развитых странах мира медиация, наряду с арбитражем – один из самых распространённых способов урегулирования споров. До 70-80% конфликтов, переданных на медиацию, разрешаются без обращения в суды, а исполнимость решений, вынесенных по спору, в два раза выше, чем в суде.

