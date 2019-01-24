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В Иркутске уничтожат 13 кг сухофруктов, орехов и семян

В Иркутске уничтожат 13 кг сухофруктов, орехов и семян
Общество,  Фото:pixabay.com
Продукцию привезли из Узбекистана

В международном аэропорту Иркутска 22 января сотрудниками Россельхознадзора были выявлены нарушения у пассажиров из Узбекистана. В ручной клади и в багаже они привезли семена, сухофрукты, орехи общим весом 13 кг.

- Подкарантинная продукция, следующая из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в ручной клади и багаже запрещена к ввозу в Россию, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Изъятая продукция подлежит уничтожению. 
Россельхознадзор
 
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