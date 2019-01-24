В Иркутске уничтожат 13 кг сухофруктов, орехов и семян

Продукцию привезли из Узбекистана



В международном аэропорту Иркутска 22 января сотрудниками Россельхознадзора были выявлены нарушения у пассажиров из Узбекистана. В ручной клади и в багаже они привезли семена, сухофрукты, орехи общим весом 13 кг.



- Подкарантинная продукция, следующая из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в ручной клади и багаже запрещена к ввозу в Россию, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Изъятая продукция подлежит уничтожению.

