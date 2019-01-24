В Бурятии дорожную компанию заставили сделать остановку и переход

На дороге Иркутск-Улан-Удэ-Чита был опасный для жизни остановочный пункт
Под контролем судебных приставов Бурятии дорожная компания установила автопавильон и обустроила наземный пешеходный переход на 477 км. автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
С таким требованием к компании выступила в суде прокуратура Тарбагатайского района в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Об имеющихся недостатках надзорные органы проинформировали сотрудники Госавтоинспекции.
Как оказалось, на указанном участке дороге пешеходный переход располагался не перед остановкой, а внутри него, т.е. фактически проходил между двумя заездными «карманами». В связи с чем, автобусы вынуждено совершали посадку и высадку пассажиров прямо на пешеходном переходе.
- В результате ограниченного обзора участники дорожного движения не имели возможности оценить ситуацию на дороге, своевременно отреагировать на движущееся транспортное средство или пешехода. Такое положение дел часто приводило к дорожно-транспортным происшествиям в виде наезда на пешеходов, - отмечают в службе судебных приставов.
Кроме этого, по левой стороне автомобильной дороги по направлению движения в сторону Читы не было остановочного пункта. Автопавильон имелся лишь по правой стороне дороги.
В службе судебных приставов в отношении дорожной компании было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику было вручено требование и вынесено предупреждение об уголовной ответственности.
- Во исполнение судебного решения должник обустроил наземный пешеходный переход за 5 метров до начала остановки, установил второй остановочный пункт. На сегодняшний день на основании представленных документов с подтверждающими фотоматериалами решение суда считается исполненным, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - отмечает Юлия Севергина, начальник Советского районного отдела судебных приставов Улан-Удэ УФССП России по республике.
В Бурятии дорожную компанию заставили сделать остановку и переход
Общество, Фото:
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