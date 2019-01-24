В Бурятии от имени прокуратуры орудую мошенники

Аферисты просят зачислять деньги на телефон



Прокуратура Бурятии обращает внимание жителей республики на участившиеся случаи телефонного мошенничества.



- Гражданам, руководителям предприятий и организаций поступают телефонные звонки от неизвестных лиц, представляющихся работниками прокуратуры. В беседе назначается встреча, до которой злоумышленники просят перечислить денежные средства на номера сотовых телефонов различных операторов связи, - сообщает пресс-служба ведомства.



К сожалению, некоторые люди идут на поводу у мошенников.



Прокуратура просит сообщать о подобных случаях дежурному прокурору по телефонам: 8(301-2) 21-44-98, мобильный 8-914-050-96-79.



Материалы об указанных фактах мошенничества направлены в МВД по Бурятии для проведения проверки.