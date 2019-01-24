Аферисты просят зачислять деньги на телефон
Прокуратура Бурятии обращает внимание жителей республики на участившиеся случаи телефонного мошенничества.
- Гражданам, руководителям предприятий и организаций поступают телефонные звонки от неизвестных лиц, представляющихся работниками прокуратуры. В беседе назначается встреча, до которой злоумышленники просят перечислить денежные средства на номера сотовых телефонов различных операторов связи, - сообщает пресс-служба ведомства.
К сожалению, некоторые люди идут на поводу у мошенников.
Прокуратура просит сообщать о подобных случаях дежурному прокурору по телефонам: 8(301-2) 21-44-98, мобильный 8-914-050-96-79.
Материалы об указанных фактах мошенничества направлены в МВД по Бурятии для проведения проверки.
В Бурятии от имени прокуратуры орудую мошенники
Общество, Фото:
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