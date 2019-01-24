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Улан-удэнцы более 7 часов оставались без света

Улан-удэнцы более 7 часов оставались без света
Общество,  Фото:pixabay.com
Под отключение попали 11 домов

Накануне, 23 января, в 20:20 произошёл обрыв кабеля на подстанции Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения. Из-за этого 11 домов остались без света. Под отключение попали жильцы домов с улиц: Цивилева 32, 34, 42, 44, 44п, 46, 46п, Гагарина 35, 37, 39, 41.

В 20:55 авария была устранена, всех потребителей запитали. Исключение составил дом по улице Цивилева 32. У них электроэнергия появилась в 3:30. Время отключения составило 7 часов 10 минут, сообщается в оперативной сводке по городу. 
отключение света
 
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