Улан-удэнцы более 7 часов оставались без света

Под отключение попали 11 домов



Накануне, 23 января, в 20:20 произошёл обрыв кабеля на подстанции Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения. Из-за этого 11 домов остались без света. Под отключение попали жильцы домов с улиц: Цивилева 32, 34, 42, 44, 44п, 46, 46п, Гагарина 35, 37, 39, 41.



В 20:55 авария была устранена, всех потребителей запитали. Исключение составил дом по улице Цивилева 32. У них электроэнергия появилась в 3:30. Время отключения составило 7 часов 10 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

