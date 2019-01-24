По данным Бурятского гидрометцентра, 24 января по республике без осадков
Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью 21-26, местами 16-21, местами по северным районам 30-35, днём 8-13, местами по северным районам 14-19, по Прибайкалью до 4 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный слабый. Температура ночью 18-20, днём 8-10 мороза.
В Бурятии сегодня осадков не ожидается
Общество, Фото:
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