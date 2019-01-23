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Молодёжь Улан-Удэ научат писать гранты

Молодёжь Улан-Удэ научат писать гранты
Общество,  Фото:pixabay.com
Семинар пройдёт в пятницу на этой неделе

25 января в 14:00 часов в зале №1 администрации Улан-Удэ состоится обучающий семинар. Это занятие по написанию грантовых проектов в сфере молодёжной политики «Добрые дела – любимому городу», сообщает управление по информационной политике городской администрации. 
семинар гранты
 
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