В Чите военнослужащие получили новые служебные квартиры

За последние годы ФГКУ «Востокрегионжилье» служебным жильём в целом по ВВО обеспечило 39 тысяч военнослужащих округа



В столице Забайкальского края Чите военнослужащие торжественно получили ключи от квартир в девятиэтажном жилом доме, построенном за счёт средств министерства обороны России.



Из 108 квартир в новом доме - девять однокомнатных площадью около 40 квадратных метров, 45 двух- и трёхкомнатных жилых помещений площадью около 52 кв. метров и 71 кв. метра соответственно. А также девять четырёхкомнатных квартир по 84 кв. метра.



Ключи от служебных квартир военнослужащим Восточного военного округа, проходящим службу в Читинском гарнизоне, вручил командующий общевойсковой армией ВВО генерал-майор Роман Бердников.



В торжественном мероприятии также приняли участие представители 4 отдела ФГКУ «Востокрегионжилье» минобороны России, руководители строительной организации и управляющей компании.



За последние годы ФГКУ «Востокрегионжилье» служебным жильём в целом по ВВО обеспечило 39 тысяч военнослужащих округа, в том числе в 2018 году более 6 тысяч получили ведомственное жильё.



Обеспечение военнослужащих служебным жильём осуществляется за счёт двух составляющих, в частности, это формирование нового жилья и оптимальное использование уже имеющегося специализированного жилищного фонда, сообщает пресс-служба ВВО.

