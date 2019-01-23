За последние годы ФГКУ «Востокрегионжилье» служебным жильём в целом по ВВО обеспечило 39 тысяч военнослужащих округа
В столице Забайкальского края Чите военнослужащие торжественно получили ключи от квартир в девятиэтажном жилом доме, построенном за счёт средств министерства обороны России.
Из 108 квартир в новом доме - девять однокомнатных площадью около 40 квадратных метров, 45 двух- и трёхкомнатных жилых помещений площадью около 52 кв. метров и 71 кв. метра соответственно. А также девять четырёхкомнатных квартир по 84 кв. метра.
Ключи от служебных квартир военнослужащим Восточного военного округа, проходящим службу в Читинском гарнизоне, вручил командующий общевойсковой армией ВВО генерал-майор Роман Бердников.
В торжественном мероприятии также приняли участие представители 4 отдела ФГКУ «Востокрегионжилье» минобороны России, руководители строительной организации и управляющей компании.
За последние годы ФГКУ «Востокрегионжилье» служебным жильём в целом по ВВО обеспечило 39 тысяч военнослужащих округа, в том числе в 2018 году более 6 тысяч получили ведомственное жильё.
Обеспечение военнослужащих служебным жильём осуществляется за счёт двух составляющих, в частности, это формирование нового жилья и оптимальное использование уже имеющегося специализированного жилищного фонда, сообщает пресс-служба ВВО.
В Чите военнослужащие получили новые служебные квартиры
Общество, Фото:
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