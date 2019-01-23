В соревнованиях принимают участие более 300 учащихся
С 14 января по 9 февраля в Бурятии проходит II этап соревнований по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». В состязаниях участвуют 381 школьник, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.
- Команды, занявшие 1 место на Республиканском этапе, получают право участвовать в III этапе в Хабаровске. А команды, занявшие 1 место в III этапе, примут участие в финале Всероссийских соревнований, - пояснила пресс-служба министерства.
Турнир проводится на базе спортивных площадок Гусиноозёрска и Улан-Удэ. На сегодня игры проведены в трёх возрастных группах: среди детей 2005-2006 г.р., среди юношей и девушек 2003-2004 г.р. и среди учащихся 2001-2002 г.р.
Так, 1 место в первой возрастной группе (2005-2006 г.р.) среди юношей заняла МАОУ СОШ № 49. В этой же группе среди девушек победу одержала команда МАОУ Кижингинской СОШ. Лучшей в мини-футболе среди юношей 2003-2004 г.р. стала футбольная команда МБОУ Гусиноозёрская Гимназия. Среди девушек в возрастной категории 2003-2004 г.р. 1 место взяла МБОУ Кижингинская СОШ им. Х.Намсараева. И в третьей возрастной категории (2001-2002 г.р.) среди юношеских команд 1 место заняла МБОУ Селенгинская СОШ № 2, а среди девушек - МАОУ СОШ № 64.
1-2 февраля будут соревноваться в мини-футболе мальчики и девочки 2007-2008 годов рождения. А 8-9 февраля определятся сильнейшие команды среди детей 2009-2010 годов рождения.
Школьники Бурятии соревнуются в мини-футболе
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