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В Улан-Удэ поликлиника возместила расходы пациенту

В Улан-Удэ поликлиника возместила расходы пациенту
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Местной жительнице отказали в выдаче направления на обследование

К Уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой обратилась местная жительница с жалобой. По её словам, врач ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» отказалась ей выдавать направление для прохождения медицинской процедуры, мотивировав наличием устного запрета на выдачу направлений. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Уполномоченного.

Женщине пришлось проходить обследование платно. Она заплатила около 1000 рублей.

- По результатам служебного расследования, проведённого по запросу омбудсмена Бурятским филиалом АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед», доводы заявителя были признаны обоснованными, ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» возместила гражданке денежные средства, потраченные на обследование, - прокомментировала пресс-служба аппарата Уполномоченного. 
поликлиника
 
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