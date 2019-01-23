Местной жительнице отказали в выдаче направления на обследование
К Уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой обратилась местная жительница с жалобой. По её словам, врач ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» отказалась ей выдавать направление для прохождения медицинской процедуры, мотивировав наличием устного запрета на выдачу направлений. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Уполномоченного.
Женщине пришлось проходить обследование платно. Она заплатила около 1000 рублей.
- По результатам служебного расследования, проведённого по запросу омбудсмена Бурятским филиалом АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед», доводы заявителя были признаны обоснованными, ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» возместила гражданке денежные средства, потраченные на обследование, - прокомментировала пресс-служба аппарата Уполномоченного.
В Улан-Удэ поликлиника возместила расходы пациенту
Общество, Фото:
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