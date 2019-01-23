В Улан-Удэ поликлиника возместила расходы пациенту

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Местной жительнице отказали в выдаче направления на обследование



К Уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой обратилась местная жительница с жалобой. По её словам, врач ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» отказалась ей выдавать направление для прохождения медицинской процедуры, мотивировав наличием устного запрета на выдачу направлений. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Уполномоченного.



Женщине пришлось проходить обследование платно. Она заплатила около 1000 рублей.



- По результатам служебного расследования, проведённого по запросу омбудсмена Бурятским филиалом АО «Страховая компания СОГАЗ-Мед», доводы заявителя были признаны обоснованными, ГАУЗ «Городская поликлиника № 2» возместила гражданке денежные средства, потраченные на обследование, - прокомментировала пресс-служба аппарата Уполномоченного.

