Международный чемпионат проходил в Монголии
В Улан-Баторе завершился международный чемпионат по джиу-джитсу Mongolia National Pro Jiu-Jitsu Championship GI 2019. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии. Спортсмены республики завоевали 4 медали: 2 золотые и 2 серебряные.
На ежегодное соревнование приехали борцы из России, Монголии, Китая и США. Россию представляли спортсмены из Бурятии, Тывы, Забайкальского края и Иркутской области.
- От нашей республики выступили 10 спортсменов из Федерации джиу-джитсу Бурятии: 6 детей в возрасте 8-11 лет, юноша 15 лет и 3 взрослых, - прокомментировала в пресс-службе минспорта Бурятии.
В категории до 66 кг (синие пояса) среди юношей 2002-2003 г.р уверенную победу одержал Артём Чурсин. Его тренирует Борис Мантатов. В полуфинале юноша досрочно завершил поединок удушающим приёмом «треугольник», а в финальном поединке быстро одержал верх над соперником, атаковав болевым «рычаг локтя».
«Золото» завоевала ещё одна бурятская спортсменка Саяна Цивилева в категории до 55 кг (синие пояса) среди женщин категории ADULT (до 30 лет).
- В полуфинале Саяне удалось закончить поединок досрочно, успешно атаковав монгольскую борицу болевым «рычаг локтя». Финал также был окончен досрочно всё тем же «рычагом локтя», что привело к сдаче соперницы, - рассказали в пресс-службе министерства.
«Серебра» удостоились два участника из Бурятии. Это Борис Мантатов, выступавший в категории ADULT до 85кг среди пурпурных поясов. И самый юный спортсмен делегации из Бурятии Доржо Бальхеев (2010 г.р.). Доржо боролся в категории KIDS до 42 кг.
- В целом, нужно отметить высокий уровень развития джиу-джитсу в Монголии. За 3 года этот вид спорта набрал огромные обороты. Турниры в Улан-Баторе становятся популярными и интересными для соседних регионов - таких, как Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Корея и других, - отметили в Федерации джиу-джитсу Бурятии.
4 медали завоевали бурятские спортсмены на чемпионате по джиу-джитсу
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