На состязание приедут гости из Монголии и Иркутска
23 февраля в селе Бараты Селенгинского района на озере Гусиное будет разыгран кубок Бурятии по ловле на мормышку со льда. Об этом сообщила пресс-служба минспорта республики. Организатором мероприятия стала Федерация рыболовного спорта Бурятии.
На соревнование, по словам организаторов, приедет большое количество спортсменов и любителей рыбалки.
- Это большое событие в нашей спортивной рыбацкой жизни. Ожидается большое количество спортсменов и любителей. Приедут гости из Иркутска и Монголии, - отметили организаторы соревнований.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году турнир состоялся в Иволгинском районе на озере Торма. Тогда в соревновании участвовали 24 команды, в том числе из Иркутска.
В Бурятии пройдёт кубок по ловле на мормышку со льда
Общество, Фото:
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