Улан-удэнцы могут заключать договоры на вывоз мусора с любой компанией

С 1 января 2019 года сохраняется действовавшая схема вывоза твёрдых коммунальных отходов.Жители частных домов могут продолжить заключать договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов с любой специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Об этом сообщает управление по информационной политике.

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