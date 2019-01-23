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Улан-удэнцы могут заключать договоры на вывоз мусора с любой компанией

Улан-удэнцы могут заключать договоры на вывоз мусора с любой компанией
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Схема по вывозу отходов не изменилась

С 1 января 2019 года сохраняется действовавшая схема вывоза твёрдых коммунальных отходов.

Жители частных домов могут продолжить заключать договоры на вывоз твёрдых коммунальных отходов с любой специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Об этом сообщает управление по информационной политике.

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