В Бурятии набирает популярность антиалкогольный постер в стиле СССР

В сети появилась картинка-пародия на популярный антиалкогольный постер



В Бурятии создали антиалкогольный постер в стиле времён СССР. Это подражание на популярную советскую картинку, где мужчине, сидящим за столом, предлагают рюмку водку, а он жестом руки отказывается.



В бурятском варианте постера за столом сидит серьёзный мужчина, одной рукой он нацепил на вилку буузу, другой показывает жест отказа рукой от предлагаемого алкоголя. На плакате написано на монгольском языке слово «Угуй», что переводится как «Нет!».



Картинку активно комментируют. «Лучше постер, где ему предлагают бузы вилкой кушать, а он «Угы», «Буузы! Вилкой! И ещё без водки! Он точно бурят?», «Угуй это на каком диалекте?», «Классно!», пишут пользователи соцсетей.

