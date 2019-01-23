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Иркутянин покорил высочайший вулкан Антарктиды

Иркутянин покорил высочайший вулкан Антарктиды
Общество,  Фото:клуб альпинизма «7 вершин»
Бизнесмен из Иркутска поднялся на гору Сидли

15 января 42-летний бизнесмен из Иркутска Владислав Лачкарёв поднялся на самый высокий вулкан Антарктиды. Он покорил гору Сидли, сообщает клуб альпинизма «7 вершин».

Высота потухшего вулкана Сидли равна 4285 метрам. Он является высочайшим вулканом Антарктиды.

Это не первое восхождение иркутянина на гору. 5 лет назад мужчина покорил высочайшую точку мира – Эверест, высота которого 8848 метров. Восхождение на вершину тогда иркутскому предпринимателю обошлось в 2,5 млн рублей.

- Владу Лачкарёву 42 года и он является одним из самых заметных бизнесменов Иркутска. Признанный профессионал, основатель нескольких компаний, бывший директор крупного предприятия, человек интеллигентный, волевой и последовательный. В своё время он сразил всех нас своим отчётом о восхождении на Эверест, - рассказывают в клубе альпинизма.
альпинисты горы
 
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