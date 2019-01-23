В Иркутске хотят благоустроить два сквера

Планируемый срок реализации проектов – 2020 – 2021 годы



Скверы в границах улиц Терешковой, Пушкина, Клары Цеткин и Гоголя, Кайской, Пушкина планируют благоустроить в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В общественных обсуждениях приняли участие жители ближайших домов и студенты, которые предложили свои варианты обустройства общественных пространств.



– Перед участниками соучаствующего проектирования ставились определённые задачи – сохранить имеющуюся тропиночную сеть, предусмотреть ограждение территории, освещение и видеонаблюдение. Общественные пространства должны быть удобными для всех категорий горожан, в том числе и маломобильных. По благоустройству сквера в границах улиц Терешковой, Пушкина и Клары Цеткин представлено два проекта. В ходе обсуждения принято решение учесть все пожелания и разделить сквер на две части – для тихого отдыха и для активной молодёжи, – отметила заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом Валентина Осипова.



В частности, предложено оборудовать площадку для проведения массовых мероприятий и игровую зону, установить лавочки, урны и общественный туалет, предусмотреть парковочные места и место для выгула собак. Решено восстановить пешеходный мостик и провести санитарную вырубку деревьев.



При планировании благоустройства сквера в границах улиц Гоголя, Кайской и Пушкина также сделан акцент на сохранение имеющегося ландшафта и тропиночной сети. Общественное пространство планируют оградить, установить освещение и видеонаблюдение, лавочки, урны, качели и песочницы, обустроить клумбы. Кроме этого, инициативная группа из числа сотрудников музыкальной школы № 3, к которой прилегает территория сквера, предложили назвать его «Пушкинским» и в перспективе установить здесь памятный знак творчеству поэта к его 225-летнему юбилею.



Все предложения участников общественных обсуждений переданы проектировщикам. Итоговые проекты благоустройства данных территорий будут также представлены на обсуждение. Планируемый срок реализации – 2020 – 2021 годы, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

