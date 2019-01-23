Аферист действовал от имени её знакомого в «Одноклассниках»
Всё чаще аферистам удаётся выманивать у людей деньги через Интернет. Злоумышленники взламывают учётные записи в социальных сетях, а после просят занять немного денег у родственников и знакомых этого человека. Доверчивые люди сами пересылают свои деньги и личные данные, потому как не могут вовремя распознать аферу.
В такую же историю попала жительница посёлка Бохана Иркутской области. 21 января 53-летняя жительница получила сообщение в социальной сети «Одноклассники» от своего знакомого. Мужчина попросил её скинуть номер мобильного телефона, при этом пояснив, что его телефон сломался, а он ожидает важное сообщение и хотел бы, чтобы сообщение пришло на номер потерпевшей.
После того, как женщина согласилась и передала номер своего сотового телефона, мужчина под различными предлогами узнал и номер её банковской карты, и пароль, который приходил в смс.
После переписки с банковской карты было списано 7 600 рублей, и женщина отправилась в отдел полиции с заявлением о произошедшем.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и напоминают гражданам о необходимости самим позаботиться о своих сбережениях, не доверять сомнительным перепискам и даже близким знакомым не сообщать данные своих банковских карт и пароли к ним, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Жительница Иркутской области попалась на удочку мошенников
Общество, Фото:
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