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В Бурятии пройдёт литературный вечер «Солдат и писатель»

В Бурятии пройдёт литературный вечер «Солдат и писатель»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие посвящено выдающемуся писателю Даниилу Гранину

25 января в стенах Национальной библиотеки состоится литературный вечер «Солдат и писатель», посвящённый 100-летию со дня рождения выдающегося российского писателя Даниила Александровича Гранина. 

2019 год в России объявлен годом Даниила Гранина. Писатель внёс выдающийся вклад в отечественную культуру.

- Книги Даниила Гранина до сих пор любимы многими поклонниками литературы. В своих произведениях он описывает жизнь простого человека: его маленькие проблемы и радости, поиск собственного пути, борьбу с повседневными проблемами и соблазнами. Это писатель с потрясающей судьбой, наряду с талантом обладающий ещё и набором лучших человеческих качеств, - комментирует пресс-служба Национальной библиотеки.  
 
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