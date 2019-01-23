В Бурятии пройдёт литературный вечер «Солдат и писатель»

Мероприятие посвящено выдающемуся писателю Даниилу Гранину
25 января в стенах Национальной библиотеки состоится литературный вечер «Солдат и писатель», посвящённый 100-летию со дня рождения выдающегося российского писателя Даниила Александровича Гранина.
2019 год в России объявлен годом Даниила Гранина. Писатель внёс выдающийся вклад в отечественную культуру.
- Книги Даниила Гранина до сих пор любимы многими поклонниками литературы. В своих произведениях он описывает жизнь простого человека: его маленькие проблемы и радости, поиск собственного пути, борьбу с повседневными проблемами и соблазнами. Это писатель с потрясающей судьбой, наряду с талантом обладающий ещё и набором лучших человеческих качеств, - комментирует пресс-служба Национальной библиотеки.
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