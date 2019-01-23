10yearchallenge: Какими были медийные персоны Бурятии 10 лет назад





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЕЛЕНА❤БОРОХИТОВА OFFICIAL PAGE (@elenaborokhitova) 18 Янв 2019 в 1:37 PST



Жители Бурятии восхищаются красотой исполнительницы, отмечая, что «время неподвластно над ней».



- За 10 лет я никак не изменился внешне. Мне даже коллеги говорят - «Ты что спишь в холодильнике?», «Ты когда стареть начнёшь?». А я им говорю, что не дождутся, - смеясь рассказал в свою очередь «Байкал-Daily» Чингис Ли. Жители Бурятии восхищаются красотой исполнительницы, отмечая, что «время неподвластно над ней».- За 10 лет я никак не изменился внешне. Мне даже коллеги говорят - «Ты что спишь в холодильнике?», «Ты когда стареть начнёшь?». А я им говорю, что не дождутся, - смеясь рассказал в свою очередь «Байкал-Daily» Чингис Ли.









По словам вокалиста, в творческом плане он поменял саунд, продюсера, аранжировщика.



- Кроме того, я покинул бурятскую эстраду. Да, я теперь артист московского агентства. Сейчас пишем новый репертуар, предупреждаю, там будет несколько песен с ненормативной лексикой, - уточнил он.



Отметились здесь и популярные телеведущие Лариса Иринцеева, Валерий Скосырский.



- 10 лет назад. Непростой период. Я не Я. Улыбаюсь, а внутри пустота. Работаю как конь, собираю урожаи наград, но делаю всё на автомате. Телезрители писали: «Что с Вами, Вас будто покинула душа». Шаманы звонили, предлагали помощь. Я была как робот, запрограммированный на механическую жизнедеятельность. Вот и на этом фото. Губы улыбаются, а глаза нет. И так три года. Тяжело переживала потерю близкого человека. Спасибо друзьям, всегда были рядом, - написала довольно откровенный пост Лариса Иринцеева.









Валерий же опубликовал недавно трогательный пост, рассказав о том, что в этот день у его дочери день рождения.



- Короче, у неё сегодня день рождения!! И заодно - #10yearschallenge. Ну, почти, - подписал он фото.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Скосырский (@valettt) 17 Янв 2019 в 11:11 PST



Не остались в стороне от флешмоба и КВН-щики республики. Валерий Гуляев просто разместил снимок в Сети, не сопроводив его какой-либо записью, а Юрий Дамбаев отметил, что «на этом фото прекрасны все». Не остались в стороне от флешмоба и КВН-щики республики. Валерий Гуляев просто разместил снимок в Сети, не сопроводив его какой-либо записью, а Юрий Дамбаев отметил, что «на этом фото прекрасны все».











Модель Виктория Дашиева поддержала челлендж и опубликовала здесь снимок, где ей 11 лет.









Порадовал своих поклонников и актёр Константин Озеров. Он рассказал подписчикам о том, что за 10 лет он трижды стал папой. Кроме того, поведал и о своей творческой деятельности.



- #10yearchallenge, прошло десять лет, изменения, как говорится, налицо или на лице и не только! Десять лет назад я жил в Москве, и не знал, что уже через год у меня родится сын Матвей, мой первенец. Это лучшая награда для мужчины, это большое благословение от Бога быть отцом! За десять лет я трижды папа!!! За десять лет с десяток кинокартин и почти в каждой главная роль, более пяти документальных проектов, пара видеоклипов, плюс две радиостанции в качестве диджея... За десять лет поиска я могу с уверенностью сказать и показать где искать счастье! Я благодарен Богу за всё! – сообщает он на своей странице.









Ведущий праздников Алексей Раднаев, который выступал в составе коллектива театра «Байкал» на федеральном шоу «Танцуют все!» канала «Россия-1», поделился забавным снимком 2009 года.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Хандажапович Раднаев (@alexey_radnaev) 11 Янв 2019 в 9:39 PST



Известный бизнесмен Денис Гармаев, который известен своей открытостью в социальных сетях, также опубликовал фотографию десятилетней давности.



- Самое интересное, что нашёл единственную фотографию 2009 года в телефоне. #10yearschallenge, 2009 год – Чивыркуй, 2019 – Максимиха, - пишет он.

Ведущий праздников Алексей Раднаев, который выступал в составе коллектива театра «Байкал» на федеральном шоу «Танцуют все!» канала «Россия-1», поделился забавным снимком 2009 года.Известный бизнесмен Денис Гармаев, который известен своей открытостью в социальных сетях, также опубликовал фотографию десятилетней давности.- Самое интересное, что нашёл единственную фотографию 2009 года в телефоне. #10yearschallenge, 2009 год – Чивыркуй, 2019 – Максимиха, - пишет он.





Люди по всему миру участвуют в интернет-флешмобе #10yearchallenge. Суть «вызова» - нужно выложить снимок десятилетней давности, а также свежую фотографию - 2019 года - и поделиться со своими подписчиками в соцсетях теми изменениями в жизни, которые произошли за эти годы. Челлендж подхватили и жители Бурятии, в том числе медийные личности региона.Выложили посты в рамках этой акции артисты республики – Елена Борохитова, Чингис Ли.- Ну и я туда же. Разница между фотографиями 10 лет, а фотограф-то один, - написала певица Елена Борохитова в «Инстаграме».- Кстати, мой плащ до сих пор жив, - добавил он в интернете.