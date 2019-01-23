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10yearchallenge: Какими были медийные персоны Бурятии 10 лет назад

10yearchallenge: Какими были медийные персоны Бурятии 10 лет назад
Общество,  Фото:страницы соцсетей
Они пишут в соцсетях откровенные посты, делятся с подписчиками воспоминаниями и просто шутят

Люди по всему миру участвуют в интернет-флешмобе #10yearchallenge. Суть «вызова» - нужно выложить снимок десятилетней давности, а также свежую фотографию - 2019 года - и поделиться со своими подписчиками в соцсетях теми изменениями в жизни, которые произошли за эти годы. Челлендж подхватили и жители Бурятии, в том числе медийные личности региона.

Артисты Бурятии

Выложили посты в рамках этой акции артисты республики – Елена Борохитова, Чингис Ли.

- Ну и я туда же. Разница между фотографиями 10 лет, а фотограф-то один, - написала певица Елена Борохитова в «Инстаграме». 



Жители Бурятии восхищаются красотой исполнительницы, отмечая, что «время неподвластно над ней».

- За 10 лет я никак не изменился внешне. Мне даже коллеги говорят - «Ты что спишь в холодильнике?», «Ты когда стареть начнёшь?». А я им говорю, что не дождутся, - смеясь рассказал в свою очередь «Байкал-Daily» Чингис Ли. 

 

По словам вокалиста, в творческом плане он поменял саунд, продюсера, аранжировщика.

- Кроме того, я покинул бурятскую эстраду. Да, я теперь артист московского агентства. Сейчас пишем новый репертуар, предупреждаю, там будет несколько песен с ненормативной лексикой, - уточнил он.

Отметились здесь и популярные телеведущие Лариса Иринцеева, Валерий Скосырский.

- 10 лет назад. Непростой период. Я не Я. Улыбаюсь, а внутри пустота. Работаю как конь, собираю урожаи наград, но делаю всё на автомате. Телезрители писали: «Что с Вами, Вас будто покинула душа». Шаманы звонили, предлагали помощь. Я была как робот, запрограммированный на механическую жизнедеятельность. Вот и на этом фото. Губы улыбаются, а глаза нет. И так три года. Тяжело переживала потерю близкого человека. Спасибо друзьям, всегда были рядом, - написала довольно откровенный пост Лариса Иринцеева. 


Валерий же опубликовал недавно трогательный пост, рассказав о том, что в этот день у его дочери день рождения.

- Короче, у неё сегодня день рождения!! И заодно - #10yearschallenge. Ну, почти, - подписал он фото. 



Не остались в стороне от флешмоба и КВН-щики республики. Валерий Гуляев просто разместил снимок в Сети, не сопроводив его какой-либо записью, а Юрий Дамбаев отметил, что «на этом фото прекрасны все». 


- Кстати, мой плащ до сих пор жив, - добавил он в интернете. 


Модель Виктория Дашиева поддержала челлендж и опубликовала здесь снимок, где ей 11 лет. 

 

Порадовал своих поклонников и актёр Константин Озеров. Он рассказал подписчикам о том, что за 10 лет он трижды стал папой. Кроме того, поведал и о своей творческой деятельности.

- #10yearchallenge, прошло десять лет, изменения, как говорится, налицо или на лице и не только! Десять лет назад я жил в Москве, и не знал, что уже через год у меня родится сын Матвей, мой первенец. Это лучшая награда для мужчины, это большое благословение от Бога быть отцом! За десять лет я трижды папа!!! За десять лет с десяток кинокартин и почти в каждой главная роль, более пяти документальных проектов, пара видеоклипов, плюс две радиостанции в качестве диджея... За десять лет поиска я могу с уверенностью сказать и показать где искать счастье! Я благодарен Богу за всё! – сообщает он на своей странице. 

 

Ведущий праздников Алексей Раднаев, который выступал в составе коллектива театра «Байкал» на федеральном шоу «Танцуют все!» канала «Россия-1», поделился забавным снимком 2009 года.



Известный бизнесмен Денис Гармаев, который известен своей открытостью в социальных сетях, также опубликовал фотографию десятилетней давности.

- Самое интересное, что нашёл единственную фотографию 2009 года в телефоне. #10yearschallenge, 2009 год – Чивыркуй, 2019 – Максимиха, - пишет он. 

челлендж
 
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