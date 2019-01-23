За год через Бурятию провезли одного ёжика, 12 кошек и 133 собаки

Всего экспортировано около 45 тысяч тонн продукции животного происхождения



В прошлом году сотрудниками Россельхознадзора на государственной границе Российской Федерации и транспорте по Бурятии проконтролирован вывоз 2 689 партий подконтрольной продукции. Это 1 930 партий продукции весом 44 515,5 тонны; 535 партий с 153,7 миллиона куриных яиц, 9 партий с 707 миллионами куриных инкубационных яиц; одной партии с 30 тысячами штук суточных цыплят; 1 855 пчелосемей; 202 партии с 652 животными (попугай, голуби, собаки, кошки, лошади); досмотрена партия шкур росомахи.



Из 44 515,5 тонн продукции досмотрено 5 595,8 тонн молочной, 1534,3 тонн мясной, 1045,4 тонн рыбной продукции, 188,1 тонны продуктов быстрого приготовления, 45,9 тонн мёда, 60 тонн ветеринарных препаратов, 35961,9 тонн кормов и 84,1 тонны сырья.



Экспорт осуществлялся в Монголию, Китай, Польшу и другие страны.



В Кяхте были возвращены в страну отправления 19,7 тонн молочной продукции и 14,6 тонн немытой овечьей шерсти из-за нарушения ветеринарного законодательства.



В Наушках вследствие нарушений не допущено к экспорту 65,5 тонн кормов и 131,2 тонн пшеничных отрубей.



В 2018 году при импорте проконтролирован ввоз 386 партий подконтрольных грузов из Монголии и Китая - 270 партий продукции весом 5989,1 тонны: 1659,4 тонн составили корма для сельскохозяйственных животных, 3,6 тонн рыбной продукции, 13,8 тонн сырья, 4312,3 тонн мяса. Остальным 105 партиями осуществлялась перевозка животных: одного ёжика, 12 кошек и 133 собак.



В пункте пропуска «Кяхта» при импорте возвращены в Монголию 20 тонн говядины и 10,8 тонн мясных консервов из-за исправлений нумерации машины, а также 11,4 тонн колбасных изделий из-за неверного указания даты выработки продукции, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

