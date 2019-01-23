В Бурятии ветераны получат открытки от президента

В этом году отмечается 75-летие снятия блокады Ленинграда



С 21 по 27 января года Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда», более 100 тысяч персональных поздравлений за подписью президента России Владимира Путина. В эти дни в стране будет отмечаться 75-летие снятия блокады Ленинграда.



В связи с этой датой в Бурятию поступили персональные поздравления от президента страны 20 ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда. В Улан-Удэ такие письма получат 12 ветеранов, в Мухоршибирском районе – 3 ветерана, в Кабанском районе на данный период проживает 1 житель блокадного Ленинграда, в Баргузинском районе – 3 человека, и 1 ветеран проживает в городе Закаменск. Письма являются правительственным видом отправления и будут вручены лично в руки.



Накануне такое письмо получила из рук почтальона Ворсова Алья Абдуловна. Она со слезами на глазах прочитала поздравление и поблагодарила Почту России.



- Если ветераны будут отсутствовать по указанным адресам в эти дни, Почта России осуществит повторную доставку неоднократно. Сотрудники сделают всё возможное для вручения поздравлений президента России ветеранам, - сообщают в пресс-службе почты.



На лицевой стороне открытки изображена медаль «За оборону Ленинграда», а также чёрно-белая фотография с жителями Ленинграда, приветствующими освобождавшие город воинские части.



Оборотную сторону открытки украшают кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на которых изображены плакаты на стене дома в блокадном Ленинграде, аэростаты воздушного заграждения на Исаакиевской площади, бойцы Волховского фронта во время прорыва блокады Ленинграда, старшина Силин поднимает Красный флаг на пожарной каланче Съезжего дома в освобождённой Гатчине, крейсер «Киров» салютует в честь окончательного прорыва блокады Ленинграда, ленинградцы на Суворовской площади смотрят салют в ознаменование снятия блокады, жители Ленинграда у здания биржи встречают известие о снятии блокады города.

