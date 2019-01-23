В Улан-Удэ работает выставка кукол-шкатулок







На экспозиции демонстрируются куклы в разных образах. Например, к 140-летию сказочника Павла Бажова мастерица сделала серию персонажей по его произведениям: хозяйку Медной горы в разных самоцветных нарядах, Данилу-мастера с невестой Катериной и каменный цветок, Дарёнку и волшебного оленёнка из сказки «Серебряное копытце». Есть здесь и персонажи из приключенческих сказок и романов.



В образе кукол вниманию читателей библиотеки предстали современные героини популярного комикса для девочек «Сказочный патруль» — Алёнка, Варя, Маша и Снежка.



Среди кукол — серия персонажей краеведческой тематики: герои бурятского фольклора, семейская и казачка.



Выставка продлится до 10 февраля.



В библиотеке-филиале № 9 по ул. Московская, 4 в Улан-Удэ в рамках проекта «Мастера рукоделия», действующего шестой год, открылась новая экспозиция. Экспонаты здесь - шкатулки в виде кукол, а также книги из фонда библиотеки, герои которых послужили прообразами для создания работ. Автор — Татьяна Герасимова, пенсионерка.- Куклы-шкатулки - это одновременно оригинальные предметы декора интерьера и ёмкости для хранения вещиц и различных мелких аксессуаров. Рукодельницу на создание кукольных образов вдохновляют литературные персонажи. ведь вся её семья очень любит книги и чтение, - рассказали в пресс-службе Централизованной библиотечной системы.