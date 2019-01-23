Конкурс имеет антинаркотическую направленность
С 10 января в Бурятии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь вместе». Конкурс имеет антинаркотическую направленность. Мероприятие проводит МВД России, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии. Заявки на конкурс принимаются до 20 февраля в отделении межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия.
Конкурс пройдёт в два этапа. На региональном этапе будет проведён предварительный отбор работ для участия уже во втором - федеральном - этапе, который завершится 1 июня.
Мероприятие привлекает внимание общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропагандирует здоровый образ жизни. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы.
Объявлены следующие номинации мероприятия: «Лучший макет наружной социальной рекламы», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
Жюри будет оценивать работы по критериям социальной значимости, информативности, глубины проработки темы, оригинальности подачи материала и практической ценности.
Победители и призёры конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.
В Бурятии стартовал конкурс «Спасём жизнь вместе»
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