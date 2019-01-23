В Бурятии стартовал конкурс «Спасём жизнь вместе»

Конкурс имеет антинаркотическую направленность



С 10 января в Бурятии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Спасём жизнь вместе». Конкурс имеет антинаркотическую направленность. Мероприятие проводит МВД России, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии. Заявки на конкурс принимаются до 20 февраля в отделении межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия.



Конкурс пройдёт в два этапа. На региональном этапе будет проведён предварительный отбор работ для участия уже во втором - федеральном - этапе, который завершится 1 июня.



Мероприятие привлекает внимание общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропагандирует здоровый образ жизни. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы.



Объявлены следующие номинации мероприятия: «Лучший макет наружной социальной рекламы», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».



Жюри будет оценивать работы по критериям социальной значимости, информативности, глубины проработки темы, оригинальности подачи материала и практической ценности.



Победители и призёры конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.

