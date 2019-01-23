Мини-ярмарка вакансий состоится в Заиграево
25 января в 10:00 часов в центре занятости населения Заиграевского района Бурятии состоится мини-ярмарка вакансий рабочих мест. Её проводит база ПМС № 56.
Соискателям предложат следующие вакансии: монтёр пути (заработная плата 50 800 рублей); сигналист (заработная плата 43 700 рублей); составитель поездов (50 000 рублей); машинист бульдозера (53 000 рублей).
Желающим принять участие в мини-ярмарке нужно обращаться по адресу посёлок Заиграево, улица Советская 24. Дополнительную информацию можно получить по телефонам - 8 (30136) 4-22-17, 4-10-71.
Жителям Бурятии предлагают вакансии с зарплатой от 50 тысяч рублей
Общество, Фото:
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